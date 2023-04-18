‘Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına’ katılan 631 proje içinde Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ‘Kutup Bölgelerine Yönelik Eğitici Çizgi Dizinin Geliştirilmesi: İbiş’in Rüyası’ isimli projenin danışman öğretmenliğini Dr. Ayşe Tosun yaparken, ekipteki öğrenciler Hatice Nisa Kılıç ve Nursena Karakan.

Proje TEKNOFEST’te sergilenecek

Muğla’dan sadece Muğla Bilim ve Sanat Merkezi’nin projesinin final daveti aldığı Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ‘Kutup Bölgelerine Yönelik Eğitici Çizgi Dizinin Geliştirilmesi: İbiş’in Rüyası’ isimli projenin final aşaması değerlendirmeleri sonucu dereceye giren (Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük derecesi alanlar) projeler ödüllerini,27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünyanın büyük havacılık festivali TEKNOFEST 2023 etkinliği çerçevesinde alacaklar.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkeyi uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.