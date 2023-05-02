’Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına’ katılan ve 631 proje içinde üçüncülük ödülü kazanan Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ödülünü TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Gökova Uzay ve Hava Modelciliği Eğitim Merkezi Sorumlusu Can Gökovalı’dan aldı. Ödül törenine Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da katıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ’Kutup Bölgelerine Yönelik Eğitici Çizgi Dizinin Geliştirilmesi: İbiş’in Rüyası’ isimli proje Türkiye geneli okullardan 631 proje ile yarıştı. Danışman öğretmenliğini Dr. Ayşe Tosun’un yaptığı proje ekibi Hatice Nisa Kılıç ve Nursena Karakan öğrencilerinden oluştu.

Proje TEKNOFEST’te sergilendi

Muğla’dan sadece Muğla Bilim ve Sanat Merkezi’nin projesinin final daveti aldığı Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ’Kutup Bölgelerine Yönelik Eğitici Çizgi Dizinin Geliştirilmesi: İbiş’in Rüyası’ isimli projenin final aşaması değerlendirmeleri sonucu dereceye giren (Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük derecesi alanlar) ödüllerini, Dünyanın büyük havacılık festivali TEKNOFEST 2023 etkinliği çerçevesinde aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkeyi uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.