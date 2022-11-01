Muğla’nın Menteşe ilçesinde yüzyıllardır kullanılan baca sistemi, yağmuru ve rüzgarı kesecek biçimde yapılan dikdörtgen şekli sayesinde tütmeyi engellerken, karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin de önüne geçiyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yüzyıllardır kullanılan baca sistemi, yağmuru ve rüzgarı kesecek biçimde yapılan dikdörtgen şekli sayesinde tütmeyi engellerken, karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin de önüne geçiyor.

Soğuk kış günlerinin başlamasıyla, bacadan kaynaklı soba zehirlenmelerinin yaşanma ihtimali halk arasında tedirginlik oluşturmaya başladı. Muğla’da ise kentin sembolü haline gelen bacalar, yüzyıllardır kent halkını bu tür olumsuzluklara karşı koruyor. Çok uzun yıllardır vatandaşların aynı baca sistemini kullandığını söyleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, üzeri kapalı ve geniş ağızlı bacaların oluklu kiremitle yapıldığını belirterek, "Muğla’nın simgesi haline gelen bacalar, özellikle yağmurda sert esen rüzgarı kesecek biçimde, dikdörtgen olarak yapılıyor. Dört tarafı açık olduğu için tıkanma ve tütmeyi engelliyor. Rüzgar nereden eserse essin Muğla bacası dumanı geriye üfürmez. Bu bizim bacamızın en önemli özelliğidir. Kurum tuttuğu zaman temizlenmesi gerekiyor. Belediye olarak düzenli bir şekilde denetimlerimizi yapıyoruz. Restorasyon çalışmalarında aslına uygun olarak bacalar yenileniyor” dedi.