Tüketicinin korunması uygulamalarının ilçe düzeyinde yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi eğitimi Muğla, Aydın v Denizli illerinin Zabıta ekiplerinin katılımı ile Muğla’da yapıldı.

Tüketicinin korunması uygulamalarının ilçe düzeyinde yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi eğitimi Muğla, Aydın v Denizli illerinin Zabıta ekiplerinin katılımı ile Muğla’da yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve kabul edilen ‘Tüketicinin Korunması Uygulamalarının İlçe Düzeyinde Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi’ dahilinde başlayan eğitim programları Muğla Ticaret İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda yapıldı. Toplantı, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halil İpek başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla Ticaret İl Müdür Vekili Gülşah Yalçınkaya, “Eğitime Aydın, Denizli ve Muğla İlleri Büyükşehir Belediye Zabıta personeli ve İlçe Belediye Zabıta personeli ve Ticaret İl Müdürlüğü personelleri katıldı. Eğitime katılamayan personel için eş zamanlı olarak çevrimiçi şekilde de sunuldu” dedi.