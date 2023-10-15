Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapılan Muğla’nın iç kesimlerinde yağış sonrası yoğun sis bulutu oluştu.

Cumartesi ve Pazar günü için sağanak yağış, sel ve taşkın uyarısının ardından Yatağan, Kavaklıdere ve Muğla-Aydın karayolu bölgesi gece boyunca yağış aldı. Yağışın ardından sbah9 saatlerinde Yatağan Kafaca sınırından Aydın Çine Adnan Menderes Barajına kadar olan bölüm yoğun sis altında kaldı.

Muğla Aydın Karayolunun Yatağan-Çine arasında kalan Karayolu ağında yoğun sis nedeniyle sürücüler zor ilerledi. Görüş mesafesi 15-20 metreye kadar düşen karayolunda sabah erken saatlerden itibaren sürücüler sis bulutunun kalkmasına kadar tedbirli araç kullanmayı tercih etti.