Türkiye’nin en işlek güzergahlarından biri olan Muğla-Aydın karayolunda sabah saatlerinde oluşan sis trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Türkiye’nin en işlek güzergahlarından biri olan Muğla-Aydın karayolunda sabah saatlerinde oluşan sis trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Muğla’da gece ile gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı nedeniyle oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul’dan başlayarak İzmir, Aydın, Muğla, Bodrum ve Antalya’ya kadar uzanan Türkiye’nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan karayolunda sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Özellikle Muğla-Aydın karayolunda sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.