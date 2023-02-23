Deprem bölgesinden dönen Muğla AKUB ve AFAD gönüllüsü öğretmenler, Muğla Milli Eğitim Müdürü çay ile bir araya geldi.

Deprem bölgesinden dönen Muğla AKUB ve AFAD gönüllüsü öğretmenler, Muğla Milli Eğitim Müdürü çay ile bir araya geldi.

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine giderek arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde cansiperane çalışan ve öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ve AFAD gönüllüsü ekip, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan, 11 ilde yıkıma ve can kaybına sebep olan büyük deprem felaketinin ardından Muğla Valiliği ve AFAD koordinasyonunda bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına katılan Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi) ve AFAD gönüllüleri, tecrübelerini ve deneyimlerini paylaştı.

Öğretmenler başta olmak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden araştırma görevlilerinin, sivil savunma uzmanlarının, bir veteriner ve bir hakimin de yer aldığı MEB AKUB ve AFAD gönüllülerinden oluşan 19 kişilik ekip, zor şartlar altındaki afet bölgesinde, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı. Hatay İskenderun’da AFAD ile koordineli bir şekilde enkaz kaldırma, arama kurtarma, çadır kurma, psikososyal destek ve sosyal yardım gibi görevleri özveriyle yerine getiren ekip, ihtiyaç duyulan her alanda cansiperane görev aldı.

Afet bölgesinde yaşadıklarını paylaşan ekip üyeleri, bu büyük afetin açtığı yıkım ve can kaybını bizzat yerinde görmenin çok acı olduğunu ve hafızalarında silinemeyecek anlara şahit olduklarını fakat bir cana dokunmanın ve felaketi yaşayan insanlara yardım etmenin vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Diğer ekiplerle iş birliği içinde arama kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını, çadır kentin kurulması ve yönetimi başta olmak üzere deprem bölgesine gönderilen yardımların boşaltılması, depolanması, dağıtılmasında askeriyeye lojistik destek sağladıklarını, ayrıca yemek yapılması, dağıtılması gibi ihtiyaç duyulan her alanda görev yaptıklarını anlattı.

Afet bölgesinde özveriyle ve fedakarca çalışan MEB AKUB ve AFAD gönüllüsü öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, kutsal bir görevi ifa ettiklerini, depremzedelerini yaralarına bir nebzede olsa merhem olduklarını belirtti. Asrın afetinin yaşandığı illerden biri olan Hatay’a kendisinin de geçen hafta gidip yerinde gördüğünü, gördükleri karşısında büyük bir üzüntü yaşadığını belirten İl Müdürü Emre Çay, böyle zor zamanlarda devlet millet el ele yaraları birlikte sarmak için tek yürek olmanın önemine değindi.