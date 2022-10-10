Muğla Göktepe 8. Kültür ve Dayanışma festivali 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Muğla Göktepe 8. Kültür ve Dayanışma festivali 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

15 Ekim tarihinde gerçekleşecek 8. Göktepe Kültür ve Dayanışma festivali programı şu şekilde Kortej yürüyüşü, Çelenk sunma töreni, Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk oyunları ve Göktepeli Kadınların yöresel halk oyunları, Köy ürünlerinin tanıtılması, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Aktiviteleri, İzmir Karşıyaka Halk oyunları ekibi gösterileri, İzmir Karşıyaka Müzik topluluğu konseri ve kapanış ile son bulacak.

Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ”15 Ekim 2022 Cumartesi günü yapacağımız 8.Göktepe (Belenye) Kültür ve Dayanışma Şenliğimizde Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Sizlerle bir fazla, yokluğunuzla bir eksiğiz, biz yaşarken köylerimiz ölmesin” ifadelerini kullandı.