Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden, İstanbul ve Antalya’dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla’ya 2024 yılının 12 aylık döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 695 bin 405’e ulaştı. 2023 yılının 12 aylık dönemine göre 2024 yılında yüzde 9’luk artış yaşanırken, 2023 yılında 3 milyon 403 bin 590 yabancı turist ziyaret etmişti.

İngiliz turistler ilk sırada

2024 yılında Muğla’yı ziyaret eden yabancı ülkeler sıralamasında ilk sırayı İngiliz turistler aldı. 12 aylık dönemde Muğla’ya 1 milyon 597 bin 018 İngiliz turist ziyaret ederken, ikinci sırayı 410 bin 680 kişi ile Rusya Federasyonu elde etti. Üçüncü sırada 294 bin 201 yabancı turist ile Polonya, 253 bin 196 kişi ile Almanya ve dördüncü sırayı da 91 bin 604 kişi ile Hollanda aldı.

2 havalimanından 2 milyon 945 bin 606 yabancı turist gidişi oldu

Muğla’ya gelen yabancı turistlerin büyük bölümü iki uluslararası havalimanından giriş yaptı. Dalaman Havalimanından 1 milyon 936 bin 913 yabancı turist girişi olurken, Milas-Bodrum Havalimanından da 1 milyon 8 bin 693 yabancı turist oldu. Havalimanlarının dışında geniz gümrük kapılarından giriş yapan yabancı turistlerin giriş yaptıkları limanlar ise, Marmaris Limanı 231 bin 190, Bozburun Limanı 7 bin 736, Bodrum Limanı 217 bin 547, Mantarburnu Limanı 168 bin 512, Fethiye Limanı 51 bin 730, Göçek Limanı 3 bin 264, Datça Limanı 4 bin 789, Güllük Limanı 188, Turgutreis Limanı 56 bin 157 ve Yalıkavak limanından da 8 bin 686 yabancı turist girişi oldu.