Türkiye İstatistik Kurumu2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıklarken, Muğla’nın nüfusu 1 milyon 048 bin 185 olarak açıklandı ve Türkiye’de nüfus artış hızı en yüksek il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıklarken, Muğla’nın nüfusu 1 milyon 048 bin 185 olarak açıklandı ve Türkiye’de nüfus artış hızı en yüksek il olarak kayıtlara geçti.

22 yıl önce 2000 yılında 663 bin 606 nüfusa sahip Muğla, 2022 yılı sonunda 1 milyon 048 bin 185 nüfusa ulaştı. 2021 yılında 1 milyon 021 bin 141 olan Muğla nüfusu bir yılda 27 bin 044 kişi artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Muğla, 2022 yılında Türkiye’de nüfus artış hızının en yüksek olduğu il oldu. Türkiye ortalaması nüfus artış hızı Binde 7,1 olarak gerçekleşirken, Muğla nüfusunun artış hızı binde 26,1 olarak açıklandı. Muğla’yı Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli takip ediyor.