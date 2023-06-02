Isparta Uluslararası Gül Festivali çerçevesinde, gülü Isparta’ya getiren ve Isparta’nın gül ile marka olmasına vesile olan Müftüzade Gülcü İsmail Efendi kabri başında dualarla anıldı.

Gülcü Mahallesi Mezarlığında gerçekleşen programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar ve Müftüzade Gülcü İsmail Efendinin aile yakınları da katıldı.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Isparta Uluslararası Gül Festivali çerçevesinde Gülcü Mahallesi Mezarlığında düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Dua okunmasının ardından Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Müftüzade İsmail Efendinin yakınları ile bir süre sohbet etti.