DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü Düzce’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarına devam ediyor.

Düzce İl Müftülüğü, ilde ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile mahalle de ki din görevlilerin tespit ettiği ailelere her konuda destek verilirken, bu sefer Düzce Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Akbaş’ın destekleri ile engelli bir vatandaşa hayırseverlerin desteği ile tekerlekli sandalye bağışlandı. Müftülüğe bağlı Engelli koordinatörlüğü çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etmeyi planlıyor.