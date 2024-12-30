Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, 465 sınıfta 6 bin öğrenciye din hizmeti ve eğitimi verdiklerini söyledi.

4-6 yaş grubu sınıflarda okul öncesi çocuklara, 7-10 yaş grubu sınıflarda ilkokul dönemi çocuklara, ihtiyaç odaklı öğretim programlarıyla gençlere yönelik sınıflarda lise ve üniversite çağında gençlere ve kadınlara yönelik sınıflarda yetişkinlere Kur’an-ı Kerim eğitimleri sürüyor. Diğer taraftan hafızlık Kur’an kurslarında proje hafızlık sınıfları ile okula giden çocuklar hafızlık eğitimine devam ederken kursta yatılı öğrenciler de yine hafızlığını tamamlıyor. Hafızlığını tamamlayan öğrenciler ise Kur’an’ı anlama sınıfları ve ardından İslami ilimler sınıflarında Arapça eğitimlerine devam ediyor. 7-10 yaş grubu sınıflarla sene boyunca okula devam eden çocuklar uygun boş vakitlerinde kurslara devam ederek din eğitimini sürdürüyor.

“Kurumsal görevimiz”

Kurslar hakkında bilgi veren İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Halkımızın din hizmeti ve eğitimi noktasında ihtiyaçlarına cevap vermek bizim kurumsal görevimiz. Son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeşitlendirdiği hizmetler ve öğretim programları ile her yaştan halkımız ve öğrencimize hitap ediyoruz. 2020 yılında 118 sınıfla olan 4-6 yaş grubu sınıflarımız bugün 7-10 yaş sınıflarımızla birlikte toplam 465’i buldu. 465 sınıfımızda, 6 bin öğrencimizle eğitime devam ediyoruz” dedi.

Müftü Çakır, “Projelerimiz ve protokollerimizle tüm kurslarımızda çocuklarımızın günümüz şartlarında öğrenirken eğlenmesini, bu şekilde hayatlarında kalıcı olumlu izler bırakmayı hedefliyoruz. Örneğin ’Kur’an Kurslarında Hayat Var Projesi’ ile yatılı kurslarda kalan öğrencilerimize ebru, hat, resim, pastacılık gibi kurslarla hayata dair edinimler kazandırdık. 4-6 yaş grubu kurlarımızda Kur’an kursu hocalarımızın yanında okul öncesi eğitimini tamamlamış öğretmenlerle farklı etkinlikler planlayarak öğretim programlarımızı zenginleştiriyoruz. Yine gençlerimize yönelik ve kadınlara yönelik açtığımız sınıflarla onların da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kur’an eğitimi ve manevi destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak cami derslerimizle camilerimize devam eden her yaştan vatandaşımıza da ihtiyaç duyduğu alanda din hizmeti ve eğitim sunuyoruz. Bu şekilde her yaştan vatandaşımıza gerek Kur’an kurslarımızda gerekse cami merkezli eğitim ve manevi destek hizmeti sunma gayreti içindeyiz. Tüm halkımızı bu hizmetlerimizden istifade etmeye, bu programlarda bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.