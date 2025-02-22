Sivas İl Müftülüğü, 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğreticileri ve müftülük personeline yönelik önemli bir eğitim programına ev sahipliği yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimi kapsamında, katılımcılara temel ilk yardım bilgileri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğünden uzman eğitmenler tarafından kalp masajı, kanama kontrolü, kırık ve çıkık müdahaleleri, boğulma vakaları ve trafik kazalarında ilk yardım gibi hayati konular ele alındı.

Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla ilk yardım becerilerini pekiştirme fırsatı buldu.