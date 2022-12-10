Gençlik buluşmasında İl Müftü Yardımcısı Ali Macit, ’’Zamanın Farkında Olmak’’ konulu sohbetiyle öğrenciler ile bir araya geldi.

Kahta’da 31 bin kişi hastane randevusuna gitmedi

Kahta’da 31 bin kişi hastane randevusuna gitmedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde üniversite gençlerine manevi danışmanlık hizmeti vermek için Safvan Bin Muattal KYK öğrenci yurtlarında etkinlik düzenlendi.

Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Zamanın Farkında Olmak’ konulu üniversite gençlik buluşmasında öğrencilere manevi konularda bilgiler verildi.

Adıyaman Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileriyle Müftülük yetkilileri bir araya geldi.

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