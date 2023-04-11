Afyonkarahisar Müftülüğü gönüllü personeli Hatay İskenderun’a gidiyor.

Depremzede vatandaşların yanında olmak, yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek ve manevi destekte bulunmak amacıyla Afyonkarahisar il ve ilçe müftülükleri depremin yaşandığı ilk günden itibaren gönüllü personelleri deprem bölgesinde görev alıyor.

İl Müftüsü Sinan Kazancı başkanlığında, Vaiz Hasan Maraşlıoğlu koordinesinde, Vaizler, gönüllü Din Görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerinden oluşan ekip, Ramazan ayı boyunca Vaaz/İrşat hizmetlerini yürütmesi amacıyla Hatay İskenderun’a gitmek üzere yola çıktı.