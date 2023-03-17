Erzincan’dan deprem bölgesine giden müftülük personeli depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya’da, Erzincan İl Müftülüğü görevlileri, afetzedelerin yardımına koşuyor. Ekipler, manevi rehberliğin yanı sıra gıda kolisi, yakacak, çocuklara şeker ve oyuncak sağlıyor. Depremin ilk günlerinde cenaze defin işlerinde yer aldıklarını aktaran Gül, "Doğanşehir ve mahallelerinde ihtiyacı olan aileler tespit edildi. Aşevimiz 34 gündür burada günlük 1000 kişiye yemek çıkarmaktadır. İnşallah ramazan ayında iftar hizmetinde bulunmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada vatandaş ve asker iş birliğiyle 30 bin ekmek çıkarılıyor. Depremzede kardeşlerimize sabırlar diliyorum.” dedi.