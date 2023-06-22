Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2023 Yılı yaz Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim görecek öğrencilere yönelik sportif faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla Korkuteli İlçe Müftülüğü ile Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Korkuteli İlçe Müftülüğünde gerçekleşen imza törenine İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Oktay Bingöl ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Mehmet Burak Yuluk katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında yaz Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim gören öğrenciler, cami ve Kur’an-ı Kerim kurslarında müftülük tarafından sunulan din ve değerler eğitiminin yanında Gençlik ve Spor Müdürlüğünün hizmetlerinden de istifade edecekler.