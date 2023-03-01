Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu depremzedelerin barındığı çadır kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu depremzedelerin barındığı çadır kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

Silvan yolu üzerinde kurulan çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret eden İl Müftüsü İmamoğlu, ziyarette depremzedelerle hasbihal ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Çadır kent ziyaretinde konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, "Kurulan her çadır kentte ilk günden itibaren fedakârlık gösteren ve özveri ile çalışan Din görevlilerine ve Din Gönüllülerine teşekkür ediyorum. Diyarbakır’daki depremzede kardeşlerimize ve diğer illerdeki depremzede kardeşlerimize bugüne kadar elimizden geleni yaptık bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Demir ve Mehmet Sani Akın ile Yenişehir İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Şafii Bilik’te eşlik etti.