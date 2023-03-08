Talas Belediyesi ‘Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’ni gezen Kayseri ilçe müftüleri, ‘insanı heyecanlandıran, yararlı, her ayrıntısı düşünülmüş güzel bir eserle karşılaştıklarını’ dile getirdi.

Talas Belediyesi ‘Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’ni gezen Kayseri ilçe müftüleri, ‘insanı heyecanlandıran, yararlı, her ayrıntısı düşünülmüş güzel bir eserle karşılaştıklarını’ dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi gününde açılan ve açılışından bu yana büyük ilgi gören sergi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yeniden ilgi odağı oldu. Bir toplantıya katılmak üzere geldikleri Yaman Dede Kültür ve Sanat Evinde yer alan sergiyi gezen ilçe müftüleri, sergiye tam not verdi.

“Çok nezih, kıymetli ve anlamlı bir mekan”

Sergiyi gezdikten sonra düşüncelerini paylaşan Melikgazi İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, serginin yeni nesillere Kur’an-ı Kerim yazımının ve bugünlere gelmesindeki emeğin anlatılması noktasında önem arz ettiğini belirterek, “Öncelikle burayı düzenleyerek ziyarete açan Talas Belediyemizden Allah razı olsun. Gerçekten çok nezih bir mekan haline gelmiş. Ecdadımızın Kur’an-ı Kerim’in yazılmasına ne kadar ehemmiyet verdiğinin, ne kadar büyük gayretler sarf edilerek bugünlere getirildiğinin yeni nesillere aktarılması ve anlatılması açısından son derece önem arz etmektedir. Sayın Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye’nin her yerinde olmalı”

Daha sonra konuşan Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun da Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’nin önemine vurgu yaparak Türkiye’nin her yerinde olması gereken bir eser olduğunu kaydetti. Müftü Uzun şunları söyledi:

“Kıymetli Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’e yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel serginin Talas’a ve Kayseri’ye kazandırılması çok büyük bir mana ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim’in ilk andan itibaren yazımına başlandığı harf ve hareke halinden günümüze kadar yapılan yazım noktasında çok büyük bir çalışma. Burası bizi manevi bir yolculuğa götürüyor. Kur’an-ı Kerim’in hangi merhalelerden geçip de bize kadar geldiğinin ve ondan sonra da hafızlar yoluyla nasıl hıfz edildiğinin mana ve ehemmiyetini biz burada duygusal bir şekilde anlıyoruz. Son derece önemli bir çalışma. Bu gibi sergilerin Türkiye’nin her yerinde olması gerektiğinin önemine inanıyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

“Hepimizi çok heyecanlandırdı”

Son olarak düşüncelerini paylaşan Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut da serginin ziyaretçileri heyecanlandıran bir yanının olduğunu söyledi. Özellikle Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği Kur’an nüshasının insanı başka bir manevi atmosfere büründüğünü belirten Müftü Turgut, “Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’in vesile olduğu Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’ni gezdik, müftüler olarak hepimiz heyecanlandık. Özellikle Hz. Osman’a ait olan Kur’an-ı Kerim’i görmek hepimizi heyecanlandırdı. Ramazan Ayı’nın, Kur’an ayının, yaklaştığı bu günlerde Kur’an’a daha fazla ilgi göstermemiz gerektiğini, okumamız ve yaşamamız gerektiğini bu vesile ile yeniden hatırlamış oluyoruz. Hepimiz heyecanlandık vesile olan Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Sergide Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği mushafın tıpkıbasımı başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi’nin II. Bayezid dönemine ait 1499’da istinsah ettiği eseri ile Ahmet Karahisari’nin Kanunî Sultan Süleyman’ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdığı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi’nin 1584-87 yıllarında tamamladığı Kur’an’ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkıbasımları sergileniyor. Ayrıca, hat sanatında kullanılan deri, mürekkep, hokka gibi araç gereçler de sergide yer alıyor.

Sergi, Pazartesi hariç haftanın 6 günü 10.00 ve 17.00 saatleri arası gezilebilecek.