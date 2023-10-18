Hakkari’nin Derecik Müftü Vekili Hakkı Demirel, ilçede ikamet eden hasta ve yaşlıları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyor.

Derecik İlçe Müftü Vekili Hakkı Demirel’in, hasta ve yaşlı ziyaretleri devam ediyor. Bu ziyaretlerin toplumdaki bireyler arasında dayanışmayı artırmaya, manevi destek sunmaya ve toplumun her kesimine eşit bir şekilde ulaşmaya yönelik bir çaba olduğunu belirtti. Müftü Vekili Hakkı Demirel, "Hasta ve yaşlılarımız, toplumumuzun en değerli bireyleridir. Onların yanında olmak, sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu ziyaretlerle amacımız, manevi destek sunmak ve ihtiyaçları karşılamak. İlçe genelinde sürdürdüğümüz bu etkinliklerle toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmeyi hedefliyoruz ve bu ziyaretlerimizi hafta içi, hafta sonu ve akşamları sürekli yaptıklarını, buna devam edeceklerini, gönüllerde iz bıraktıklarını ve çok dua aldıklarını" dedi.

İlçe genelinde gerçekleştirdiği bu tür etkinlikleri önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini ifade eden Demirel, çalınmadık kapı kalmayana kadar devam edeceğini, toplumun her kesimine ulaşacaklarını söyledi.