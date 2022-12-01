Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yaptıkları hizmetler ve çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yaptıkları hizmetler ve çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Müftü Mehmet Taştan, basın toplantısında, eğitim çalışmalarından din hizmetlerine kadar bir çok konuda açıklamada bulundu.

Taştan açıklamasında, “Bütün camilerimizde genelgede belirtilen program çerçevesinde haftanın her günü, günlük en az üç vakit Kur’an-ı Kerim Meali, Hadis Dersleri, Tefsir Okumaları, İlmihal Dersleri ve Din Görevlisi ile 365 Gün Kitabı dersleri yapılmaktadır.

Merkez Altınşehir Mahallemizde bulunan Altınşehir ve Asım Karaer Camilerinde dönüşümlü olarak her hafta cuma günü üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı ve halkımızın iştiraki ile sabah namazı buluşmaları ve akabinde çorba ikramı gerçekleştirilmektedir.

Haftanın her günü öğle namazı öncesinde Merkez Ulu Camii’nde yapılan vaaz-irşat faaliyeti merkezi sistem aracılığı ile tüm camilerimize ulaştırılmaktadır.

Merkeze bağlı köylerimiz haftalık periyotlar dahilinde vaizlerimiz tarafından ziyaret edilmekte ve vaaz ve irşat faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Yıl içerisinde tüm ilçelerimize gidilerek camilerde ve okullarda vaaz ve konferanslar verilmektedir.

2021 yılı içinde ‘Din İstismarı’ konusu 3 aylık vaaz-irşat konuları çerçevesinde 3. Dönem vaaz konularında tüm detayları ve yönleriyle vaizlerimiz tarafından anlatıldı.

İl Müftümüz ve İl Müftü Yardımcımız tarafından FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri hakkında resmi kurum ve sivil toplum örgütleri merkezlerinde sunumlar gerçekleştirildi.

Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Projeleri içerisinde çeşitli seminerler, buluşmalar ve sohbetler yapılıyor. Gençliğe yönelik din hizmetlerinde çeşitli faaliyetler yapılıyor.

Engelliler için il merkezinde 55 camimiz, 25 Kuran kursumuz ve abdesthaneleri erişilebilir hale getirildi. Abdullah bin Ümmi Mektum Görme Engelli Kuran Kursumuz 11 görme engelli öğrencisi ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir

Merkez İmamağa Camii’nde göçmen kardeşlerimize eğitim-öğretim sınıfı için mekan tahsis edildi.

Müftülüğümüzce, 3 kişiden oluşan, 2 ayrı ekip ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın, Doğum ve Çocuk Hastaneleri her ay ziyaret edildi ve ziyaret edilmeye devam edilmektedir. Adıyaman İl Müftülüğünce 2018-2022 yıllarında toplam 842 resmi nikah kıyılmıştır.

2022 yılında 269 kişi hacca, 249 kişi de umreye gönderilmiştir. 2022 yılında bin 831 kurban hissesi bağışı alındı. 2022 yılında ayni ve nakdi zekat bağışı tutarı 929 bin 796 TL’dir” dedi.