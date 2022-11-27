Adana Müftüsü Mehmet Taşçı, şehit yakınlarına gazilere gerekli tüm desteği sağlayacaklarını söyledi.

Adana Müftüsü Mehmet Taşçı, şehit yakınlarına gazilere gerekli tüm desteği sağlayacaklarını söyledi.

Şehit babalarından Ali Oruç, Mustafa Mine, Celal Altınok, Salih Topal, Ramazan Uğur ve 15 Temmuz Gazisi Suat Avcı, Müftü Taşçı’yı ziyaret etti.

Şehitlik ve gaziliğin öneminden bahseden Müftü Taşcı, "Gazi ve şehitlerimizin emanetlerine bizlerde gerekli hassasiyeti ve önemi gösterdik göstermeye devam edeceğiz. Şahsım ve kurum olarak gerekli tüm desteği sağlayacağız" dedi.

Şehit yakını olmanın da çok önemli bir mertebe olduğunu vurgulayan Müftü Taşcı, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Vatanımızı, milletimizi, her türlü kazadan, hainlerin ihanetinden, düşmanlardan muhafaza eylesin. Hayatta olan gazilere sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.