Kütahya’nın Gediz ilçesinde Müftü Sebahattin Turan, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı Ramazanlar, bol kazanç ve bereketli işler dileyen Müftü Turan, Ramazan’ın Kur’an ayı olduğunu vurgulayarak esnafa Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Müftü Sebahattin Turan, Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek, "Ramazan, Kur’an’ın indirildiği mübarek bir aydır. Bu ayda ibadetlerimizi artırmalı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeliyiz. Esnafımızın fedakârca çalışmasını takdir ediyor, kendilerine hayırlı işler diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise Müftü Turan’a teşekkür ederek, bu anlamlı hediyeden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.