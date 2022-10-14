Ardahan İl Müftüsü iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2021 Aralık ayından beri Sivas İl Müftülüğü görevini yürüten Remzi Pehlivan; Diyanet İşleri Başkanlığına Başkanlık Müftüsü olarak atandı.

Ardahan İl Müftüsü iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2021 Aralık ayından beri Sivas İl Müftülüğü görevini yürüten Remzi Pehlivan; Diyanet İşleri Başkanlığına Başkanlık Müftüsü olarak atandı.

Sağlık sorunları nedeniyle tayinini isteyen Pehlivan’a müftülük personeli tarafından veda programı tertip edildi. Müftü yardımcılarının da katıldığı programda konuşan Pehlivan, "Siz değerli personelimizle bir yıla yakın birlikte uyum içinde çalıştık. Bu kısa sürede birkaç projeye hep birlikte imza attık. Din hizmeti gibi ağır bir sorumluluğu birlikte yüklendik. Çalışma ve gayretlerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere karşı sehven de olsa bir kusurumuz olduysa haklarınızı helal etmenizi istiyorum" dedi.

Program sonunda İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, müftülük çalışanları adına Pehlivan’a hediye takdiminde bulundu.