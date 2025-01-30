Kütahya İl Müftülüğü tarafından Emir Sultan Kur’an Kursu’nda yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen “Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı”, ortaokul ve lise düzeyindeki 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri boyunca çeşitli etkinliklerle devam eden kampı ziyaret eden İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Etkinlik boyunca gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli programlar düzenlendiği belirtilirken, kampın öğrenciler için verimli ve keyifli geçtiği ifade edildi.