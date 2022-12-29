Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) problemlerinin çözümüne yönelik sosyal medya hesabından yorumunu paylaştı, emekli olmayacağını çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) problemlerinin çözümüne yönelik sosyal medya hesabından yorumunu paylaştı, emekli olmayacağını çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Demirtaş, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ilginç konulara değindi.

Müftü Demirtaş, "EYT’li günler dilerim..Erken emeklilik yaşı konusu..Aslında devletimiz , çalışana hakkını tam verip, emekliliği serbest bıraksa , çalışan da kendisi karar verip hangisi lehine ise ona karar verse..! Erken emeklilik , toplu para alma, uzun süre kişiye maaş ödeme olayı ne kadar ekonomiye uygun..? İleri ülkelerde bu durum nedir ?Zira sonuçta para milletten çıkacak..! Zannederim Reis, yeni bulunan doğal gazdan gelecek kaynağı buraya mı ödeyecek..? Kaynak bu mu dur , diye düşündüm.. Şahsen ben çalışmaya devam edeceğim, İnşaallah, ömrüm el verdiği müddetçe..! Ama hayat, çok şeylere gebe..!

Umut ve ümit , sönmeyen iki ışıktır..!Vesselam" ifadelerine yer verdi.