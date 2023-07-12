Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş ve Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Yaz Yatılı Kur’an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.

Efeler Proje İmam Hatip Lisesi’nde devam eden Yaz Yatılı Kur’an Kursu öğrencileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Güneş, “Camilerimiz başta olmak üzere Kur’an kurslarımız ve başkanlığımızca uygun görülen diğer mekânlarda açılan yaz Kur’an kurslarında, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere temel dini bilgiler, İslam inanç esasları, ibadetler, ahlaki değerler ve Hz. Peygamberin (s.a.v.) örnek hayatından davranışlar öğretiliyor. Çocuklarımızın dini ve ahlaki gelişimlerini şekillendirmelerine rehberlik yapılıyor. Diğer yandan program çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle de sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, vatan, millet, bayrak, şehitlik gibi milli ve manevi değerlerin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrenciler için zamanına değer katmanın önemini vurgulayan Müftü Güneş, "Burada edindiğiniz bilgiler ve geçirdiğiniz kaliteli zaman hayatınız boyunca size yol gösterecektir. Burada güzel arkadaşlık ve dostluklar kazanacak, hayat boyu kullanacağınız bilgi ve ahlaki erdemlerle donanacaksınız” ifadelerini kullandı.

Müftü Güneş, milli eğitim müdürlerine, Proje İmam Hatip Lisesi Müdürü Bünyamin Öztürk’e ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.