Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından Tercan ve Çayırlı ilçelerinde “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” konulu konferans verildi.

Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din görevlileri Haftası münasebetiyle Tercan Müftülüğü tarafından tarihi Mamahatun Külliyesi Salonunda program düzenledi. Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” konulu konferans verildi. Programa İlçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Lokman Gültekin, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konu temalı kitap, gül ve çeşitli hediyelerin ikram edildiği program Müftü Gül’ün sunumu ve ilahilerle büyük bir manevi coşkuyla idrak edildi.

Tercan programının ardından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Çayırlı Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda da 2023 teması olan “Hz Peygamber, İman ve İstikamet” konulu konferans düzenlendi. İl Müftüsü Muharrem Gül’ün sunumuyla gerçekleşen konferansa Çayırlı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Belediye Başkanı Atınç Bahadır, ilçe protokolü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, Kur’an kursu hocaları, din gönüllüsü görevliler ve öğrenciler katıldı. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, İl Müftüsü Gül’e sunumundan dolayı teşekkürlerini ifade ederken, haftanın anısına Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, misafirlere ve müftülük personeline yemek ikramında bulundu.