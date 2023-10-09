Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Erzincan İl Müftülüğünde düzenlenen programda İl Müftüsü Muharrem Gül’ün yanı sıra Müftü Yardımcıları Gülay Demirci, Gökhan Badem ve Kazım Ural da hazır bulundu. Müftü Gül konuşmasında özellikle eğitime önem verdiklerini projelerinde bu yönde olduğunu belirtti.

Gül, konuşmasında aktif olarak devam eden 4-6 yaş kurslarda çocukların hem dini hem manevi eğitimlerini aldıklarını eğitimlerin ise sevgi dili ile yapıldığının altını çizerek, “Erzincan Müftülüğü 633 sayılı Anayasa’ya bağlı olarak din hizmetlerini yürütmekte, toplumu dini konularda aydınlatmakta. Burada dini hizmetler denilince Müftülüğün, Diyanetin ana omurgası din hizmetleridir. Bütün vatandaşlarımıza, yani dezavantajlı bireylere, engellileriyle yani mezhebine meşrebine bakmaksızın anayasal bir kurum olan Diyanet ve Müftülük toplumun her kesimine din hizmetini ulaştırmakla sorumlu bir kurumdur. Erzincan’da merkezimizde 192 cami var. İlçelerle birlikte 586 camimiz var. Şuan da Erzincan’da yine bizim birinci önceliğimiz eğitim hizmetlerimiz. Dolayısıyla burada 100 tane Kur’an Kursumuz var. Bunlardan 70 sınıfta bin 137 okul öncesi çocuğumuz 4-6 yaş kurslarına devam ediyor. Bunlar hem anaokulu eğitimi alıyorlar hem de ekstra olarak da din eğitimi alıyorlar. Bu din eğitimini alırken sevgiye dayalı, yani sevgi ile oyun oynayarak eğitimlerini alıyorlar. Dolayısıyla biz gençliğin alt yapısı olarak bu okul öncesi 4-6 yaşı görüyoruz. Bu çocuklarımızın vatan, millet sevgisini, din sevgisini iyi kodlayabilirsek inşallah ileride gençliğimizden ümitli olacağız. Çünkü gençliğine yatırım yapan milletler hep kazanmıştır. Gençliğini ihmal eden milletler hep hüsrana uğramıştır. Gençliğimiz bizim geleceğimiz ve istikbalimizdir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız 3 konuyu önemsiyor. Birisi okul öncesi 4-6 yaş kurslarımız, ikincisi gençlik, üçüncüsü ise aile. Türkiye genelinde bu 3 konu öncelikli ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor.

Erzincan’da yatılı Kur’an Kursu öğrenci sayısı Türkiye geneline baktığımızda çıtanın biraz üzerinde. İnşallah bizim birinci önceliğimiz eğitim” dedi.