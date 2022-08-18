Sungurlu’nun yeni Müftüsü Süleyman Eroğlu, yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Sungurlu’nun yeni Müftüsü Süleyman Eroğlu, yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Müftü Eroğlu, ilçe merkezinde bulunan Bahçelievler, Fatih ve Yeni Hayat Camii kız ve erkek Kur’an kurslarını ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Eroğlu, sohbet ederek nasihatlerde bulundu.

Öğrencilere ve kendilerini yaz Kur’an kurslarına gönderen anne babalarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Eroğlu, kurslarda görev alan hocalara da gösterdikleri gayretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ederek kursiyerlere ikramlarda bulundu.