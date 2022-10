Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası mesajı yayımladı.

Erhun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlid-i Nebi haftası mesajında, camiler, ibadet yerleri olmanın yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanlarım olduğu söyledi. Okunan hutbeler, yapılan vaaz ve nasihatler ile her yaştan insana dini bilgiler öğrettiğini, kalplere Allah, peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirildiği anltan Müftü Erhun sözlerine şöyle devam etti;

"Camilerimiz tarih boyunca yüce dinimiz İslam’ın Kur’an ve sünnetten neşet eden değerlerinin hayata dönüşmesinde önemli görevler icra etmiştir. Bu yönüyle camiler, bizlere ufuk çizip yön tayin eden vahyin ve nebevi düsturun doğru anlaşılıp en güzel şekilde yaşanan bir hayata dönüşmesinde aktif rol oynamaktadır. Camiler, ibadet yerleri olmanın yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanlarıdır. Okunan hutbeler, yapılan vaaz ve nasihatler ile her yaştan insana dini bilgiler öğretilir, kalplere Allah, peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir. Toplumu dini konularda aydınlatmanın ötesinde, ilmiyle, güzel ahlakıyla herkese örnek olmak gibi bir görevi olan din görevlilerimiz, günlük hayatın her safhasında insanlarla iç içe olan, her zaman ve her yerde halkımızın ve cemaatimizin yardımına koşan, sosyal problemlere dini ve ahlaki çözümler bulmaya çalışan gönüllülerdir."

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası birlikte kutlanacak’’

Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yıl ki temasının ‘Peygamberimiz Cami ve İrşad’ olduğunu belirten Müftü Ali Erhun, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın aynı tarihlere denk gelmesi dolayısıyla iki haftanın birlikte kutlanacağını belirtti. Haftanın konusunun ‘Peygamberimiz Cami ve İrşad’ olduğunu anlatan Müftü Erhun, “Cehaleti ortadan kaldırmaya vesile olan camilerimizin ve din görevlilerimizin, İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi, içtimai ve dini hayatımızın gelişmesinde sağladığı katkıları ele alınarak çeşitli programlarla vatandaşlarımız bilgilendirilecek. Din görevlilerimiz ziyaret edilerek tecrübelerinden yararlanılacak. Merhum din görevlileri, hayırsever vatandaşlarımız ve aziz şehitlerimizin ruhlarına bağışlanmak üzere ülke genelinde hatimler okunacak ve merasimler düzenlenecek. Bu vesileyle, kendini asil bir hayatın inşasına ve soylu bir gayenin ihyasına adayan; sorumluluk bilinciyle, ilim ve irfan donanımıyla, ahlak ve faziletiyle aziz milletimizin dini ve manevi hayatına hizmet eden değerli din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyorum. Ahrete irtihal eden hademe-i hayrata Yüce Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini niyaz ediyorum. Mevlid-i Nebi Haftas’ının milletimiz ve islam âlemi için hayırlara birliğe ve kardeşliğe vesile olmasını Yüce Allah’dan niyaz ediyorum” dedi.