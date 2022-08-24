Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, ilçede yaklaşık 4 yıl görev yaparak İstanbul Bayrampaşa İlçe Müftüsü olarak atanan Altınova Müftüsü Recep Eren için veda yemeği düzenledi.

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, ilçede yaklaşık 4 yıl görev yaparak İstanbul Bayrampaşa İlçe Müftüsü olarak atanan Altınova Müftüsü Recep Eren için veda yemeği düzenledi.

Veda Yemeğine; Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar, il genel ve belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve din görevlileri katıldı.

Program, Subaşı Kalıcı Konutlar Camii Müezzin Kayyımı Hafız Halil İbrahim Köse’nin Kur’an tilaveti ile başladı.

Ardından Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bir konuşma yaparak, Eren’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk de yaptığı konuşmada Recep Eren’in gayretli çalışmalarından memnuniyetini ifade edip, kendisine İstanbul Bayrampaşa Müftülüğünde başarılar diledi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, yaptığı konuşmada İlçe Müftüsü Eren’in iyi bir devlet adamı olduğunu vurgulayıp, yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yeni görevinde üstün başarılar diledi.

Yalova Valisi Muammer Erol da yaptığı konuşmada, önemli olanın gök kubbede hoş bir seda bırakmak olduğunu dile getirerek, “Çalışmalarına ve gayretlerine şahit olduğum Altınova Müftüsü Recep Hocama atandığı yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

İlçe Müftüsü Recep Eren ise konuşmasına İsra Suresi’nin 80. ayetini okuyarak başlayarak, programa katılanlara teşekkür edip helallik aldı. Programın sonunda Bayrampaşa Müftülüğü’ne atanan Recep Eren’e çeşitli hediyeler verildi.