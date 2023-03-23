BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, bu yıl Ramazan ayının dayanışma ayı olduğunu söyleyerek, “Bizler bir taraftan ibadetimizi yerine getirirken diğer taraftan da umutlarımızın yeniden yeşermesini sağlayacak yardımlaşma ve dayanışmamızı da eksik bırakmamaya özen göstermeliyiz” dedi.

Bu yıl Ramazan ayının dayanışma ayı olduğunu belirten İlçe Müftüsü Zahit Demirel, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın vücut bulduğu, manevi olarak arındığımız bir mevsime girdik. Bizi bu mübarek aya kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Rabbim cümlemize bu Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmeyi nasip etsin. Bu mübarek ve bereket ayına girerken şunu mutlaka her Müslüman’ın hatırlaması ve duasını eksik etmemesi gereken bir konu var ki ülkemizin yaşadığı bu asrın felaketi diye tabir ettiğimiz bu deprem felaketini hatırlamamız, özellikle bu depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Mevla’dan rahmet diliyorum, yaralı olanlara Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Bu depremde yakınını kaybeden, evini kaybeden, iş yerini kaybeden bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Mevla’dan sabır diliyorum. Rabbim kendilerini mahcup etmesin inşallah. Yüce Rabbimiz bu mübarek Ramazan ayının hürmetine ülkemize, milletimize ve insanlığa bir daha böyle felaketler yaşatmasın” dedi.

Ramazan ayının kucaklaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Müftü Demirel, “Ramazan ayı her şeyden önce oruç ayıdır, Kur’an-ı Kerim ayıdır, ibadet ayıdır, tövbe ayıdır, dua ayıdır ve insanların kucaklaşma ve yardımlaşmada bulunacağı aydır. Ramazan ayı bir yönüyle ibadet ayıdır. Diğer yönüyle de yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bizler bir taraftan ibadetimizi yerine getirirken diğer taraftan da umutlarımızın yeniden yeşermesini sağlayacak yardımlaşma ve dayanışmamızı da eksik bırakmamaya özen göstermeliyiz. Hepimize Rabbimiz büyük nimetler lütfetmiş. Biz bu nimetlerden istifade ederken bu nimetlerden mahrum olan, bu nimetlere ihtiyaç duyan Müslüman kardeşlerimizi de ortak etmeyi unutmayalım. İftar sofralarımıza ortak edelim, sadakamızı da, fitremizi de, zekâtımızla da onların yardımına, imdadına koşmayı eksik etmeyelim. Cenab-ı Mevla şimdiden bütün oruçlarımızı dergâhında kabul buyursun” ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimizin “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır” diye buyurduğunu ifade eden Demirel, “Onun için oruç tutan Müslümanlar kardeşlerimizin bu hadisi şerifin müjdesinden istifade etmek, bu müjdeye nail olmak için Ramazan ayı boyunca teravih namazlarını da kılmaları güzel bir ibadettir. Bununla beraber bir de Ramazan ayına bizim kültürümüze yerleşmiş bir Kur’an-ı Kerim’i mukabele usulüyle okumak var. Bu da Peygamber Efendimizin sünnetidir. Peygamber Efendimiz Kur’an-ı Kerim’i okumuş Hazreti Cebrail dinlemiş. Hazreti Cebrail okumuş, Peygamber dinlemiş ve bu şekilde bu mukabele usulü günümüze kadar gelmiştir. Biz de kendi başımıza Kur’an-ı Kerim’i hatmedebiliriz, hatimler indirebiliriz ama bir de mukabele usulüyle camilerde okunan, bizim Kur’an kurslarımızda da aynı mukabele okunuyor. Bu sünnete de iştirak etmek güzel bir davranış olur. Hem Kur’an-ı Kerim’i düzgün okuyup okumadığımızı test etmiş oluyoruz hem de hafızlarımızın okuduğu Kur’an-ı Kerimlerini biz de test etmiş oluyoruz. Ve bu şekilde bu sünneti icra edeceğiz” diye konuştu.

Ramazan ayının son gününe kadar fitre sadakasının verilmesi gerektiğini söyleyen Müftü Demirel, “Ramazan ayına has olan bir diğer ibadetlerden biri de Ramazan ayının sonunda vermemiz gereken fitre sadakasıdır. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıkladığı fitre miktarı 70 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Unutmayalım ki Ramazan ayı bir yönüyle de bereket ayıdır. Yani bu ayda Cenab-ı Mevla’nın bereketi evlerimize, sokaklarımıza, iş yerlerimize, soframıza iner. Onun için biz bu Ramazan ayının bereketinden istifade etmemiz için de paylaşmayı kendimize görev bileceğiz. Biz paylaştıkça evimiz bereketlenir. Biz soframızı paylaştıkça soframız bereketlenir. Ben tekrardan bütün Müslümanların Ramazan ayını tebrik ediyorum. Cenab-ı Mevla’dan bizlere bu ayın tamamını oruçlu geçirmeyi nasip etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.