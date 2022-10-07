Bitlis’in Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Mevlid Kandili’nin Müslümanlar için özel bir yere sahip olduğunu söyleyerek, o günü ibadet ederek geçirmeleri çağrısında bulundu.

Bitlis’in Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Mevlid Kandili’nin Müslümanlar için özel bir yere sahip olduğunu söyleyerek, o günü ibadet ederek geçirmeleri çağrısında bulundu.

Hazreti Muhammed’in (sav) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili’nin İslam âlemi için büyük önem taşıdığını söyleyen Müftü Demirel, bu gece tüm camilerde Peygamber Efendimiz için mevlit okutulacağını söyleyerek Müslümanları camilere davet etti. Mevlid Kandili’nin İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Tatvan İlçe Müftüsü Demirel, “Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın (asm) dünyaya teşriflerinin yıldönümü. Dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada yaşayan bütün Müslümanlar heyecan içerisindedir. Peygamber Efendimizin yaşantısını, hayatını, örnek ahlakından numune almak adına tüm Müslümanlar bugünden istifade etmek üzere hep beraber programlar icra ediyoruz. Türkiye geneli bütün camilerde ve Tatvan’ımız da bu akşam itibariyle Peygamber Efendimizin doğumunu, ahlakını anlatan Mevlid-i Şerif okutulacak” dedi.

“Peygamber Efendimizin sünnetini, yaşantısını ve örnek ahlakını kendi hayatımızda ne kadar uygularsak o kadar iyi bir Müslüman olmuş oluyoruz”

Mevlid Kandili gecesinde neler yapılması gerektiğini de açıklayan Demirel, “Bu gece Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ı daha çok tanımaya gayret göstereceğiz. Peygamber Efendimizi insanlara daha çok anlatacağız. Elbette ki Peygamber Efendimizin bizim O’nu tanımamıza ve anlatmamıza ihtiyacı yoktur. Ama bizler O’na ümmet olmak için can atarak elbette ki Peygamber Efendimizi daha çok tanımaya ve daha çok anlatmaya ihtiyacımız var. Peygamber Efendimizin sünnetini, yaşantısını örnek ahlakını kendi hayatımızda ne kadar uygularsak o kadar biz iyi bir Müslüman olmuş oluyoruz. Camilerde Mevlid-i Şerif okutuluyor. Bizler en azından o gece Peygamber Efendimizin hatırına ve Allah rızası için camilere gideceğiz. Omuz omuza Mevlid-i Şerif dinleyeceğiz, Kuran-ı Kerim okuyacağız ve dinleyeceğiz. Orada yapılan duaya bizler de amin diyerek ülkemize, milletimize, ölmüşlerimize ve kendimize dua edersek bu bizim için bir kazançtır. Şimdiden bütün Müslümanların Mevlid-i Nebi gecelerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Mevla cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail olandan eylesin inşallah” dedi.