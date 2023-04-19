Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Ramazan ayı boyunca Samsun’da zamanın ruhuna uygun yardımlaşma ve dayanışmanın sürdüğünü belirterek, “28 camide hatimle teravih namazı kılınırken, 250 camii itikaf için halkımızın hizmetine hazır bulundu. Ramazan ayını ibadet ve taat ile eda ettik” dedi.

Ramazan’ın son günleri yaşanırken Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, 1 aylık süreci değerlendirdi. ’Cehennemden kurtuluş’ olan Ramazan ayını ibadet ve taat ile eda ettiklerini belirten Müftü Çakır, "Bu yıl Ramazan ayı içinde ilimizde tüm camilerimiz teravih namazlarında cemaatimizle buluştu. 28 camide hatimle teravih namazı kılınırken, 250 camii itikaf için halkımızın hizmetine hazır bulundu. 78 camimizde itikaf ibadeti eda edildi. 30 gün boyunca camilerimizde vaaz-irşat ve mukabele programları, iftar programları, ziyaretler ile çeşitli sohbet ve konferans programları devam etti. İlçelerimizde gençlik merkezlerimizde gençlerimizle birlikte etkinliklerimiz ve iftar programlarımız, şehit yakınları ve gaziler için iftar programlarımız; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yuvalarında kalan çocuklarımızı evlerimize davet ederek gerçekleştirdiğimiz aile ortamında iftar programlarımız bunlardan bazıları. Hafızlık kurslarımızda yatılı kalan öğrencilerimizle iftarlarda bir araya gelerek Ramazan ayının ruhunu gençlerimizle birlikte yaşamaya gayret ettik” diye konuştu.

“Deprem bölgesinde hizmet sunmak üzere personelimiz görevlendirildi”

Ramazan ayı içinde deprem bölgesinde hizmet sunmak üzere personel görevlendirilirken Samsun’da ikamet eden depremzede vatandaşların ise personeller tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Çakır, "Onlara yönelik manevi destek ve isteğe göre mukabele programlarımız günlük olarak sürdürüldü. İftar programlarımızda da depremzede kardeşlerimizle birlikte olduk. Diğer tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubemiz tarafından depremzede kardeşlerimize özel hesaplar aracılığı ile halkımızın yardımları, zekât ve fitreleri ulaştırıldı. Yine toplumuzda birlikte yaşadığımız ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Ramazan ayı boyunca vakfımıza ulaştırılan zekât, fitre ve sadakalar ulaştırıldı. Bu şekilde tüm personelimizle birlikte Ramazan ayımızı dopdolu tamamladık ve artık bayrama ulaşıyoruz. Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günleri; mutluluk günleridir. Tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı’nın, milletimizin ve tüm İslam âleminin sağlık, huzur ve sekinetine; birlik ve beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Yüce Rabb’imden niyaz ederim” şeklinde konuştu.