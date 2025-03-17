Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Can Bolat: "Bizim görevimiz sadece camide namaz kıldırmak değil, aynı zamanda vatandaşımızın haliyle hallenmek, ihtiyaç sahiplerini bulup onlara destek olmaktır" dedi.

Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Can Bolat, Ramazan ayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Müftü Bolat, deprem sonrası toparlanma sürecinin hızla devam ettiğini belirterek, "Ramazan’da bütün camilerimizi açıp, imamı olmayan cami bırakmamak üzere görevlendirme yaptık. Halkımızın Ramazan’daki manevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"diye konuştu.

Ramazan ayının bereketini tüm vatandaşların hissedebilmesi için çeşitli hizmetler yürüttüklerine değinen Müftü Bolat, "Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği zekâtları, fitreleri ve sadakaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz sadece camide namaz kıldırmak değil, aynı zamanda vatandaşımızın haliyle hallenmek, ihtiyaç sahiplerini bulup onlara destek olmaktır. ’Hoş Geldin Ya Ramazan’ etkinliği ile çocuklara Ramazan bilinci aşılanıyor. Ayrıca, tüm camilerde ve Kur’an kurslarında mukabeleler okutuluyor" diye konuştu.

Depremlerde Dulkadiroğlu ilçesinde 90 caminin hasar gördüğünü de hatırlatan Bolat, "Müftülüğümüz tarafından takip edilen camilerden 14’ü tamamlanarak ibadete açıldı. 23 camimizin inşaatı devam ediyor. Bazılarında arsa problemi veya farklı sebepler nedeniyle temel atma aşamasına geçilemedi. Ancak hasar gören camilerimizin yüzde 80’i ya tamamlandı, ya inşaat aşamasında ya da başlama sürecinde. İnşallah çabuk toparlanacağız" ifadelerini kullandı.