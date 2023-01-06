Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Edirne İl Müftülüğüne atanan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu’na veda yemeği düzenlendi. Başoğlu, personelle vedalaştı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Edirne İl Müftülüğüne atanan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu’na veda yemeği düzenlendi. Başoğlu, personelle vedalaştı.

2018 Mayıs ayından beri Bayburt İl Müftüsü olarak görev yapan Başoğlu onuruna din görevlilerinin katılımıyla veda organize edildi.

Bayburt Öğretmenevinde düzenlenen veda programına İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Müftülük Şube Müdürleri Sadi Bayoğlu, Kemal Çelebi, Ömer Turan ve din görevlileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını din görevlileri adına Bayburt Yakutiye Camii imamı Enis Aslan yaptı. Konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemine değinen Aslan, “İçinde bulunduğumuz coğrafyaya baktığımızda tek güvenli ve istikrarlı ülke Türki’yedir. Bu istikrarın en önemli etkenlerinden biriside Diyanet Teşkilatının varlığıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Taşrada İl Müftülerimizin himayelerinde din görevlilerimiz bu görevi sorumluluk ve aidiyet bilinciyle yerine getirmektedir. İl Müftümüz Hasan Başoğlu Hocamız Bayburt’ta göreve başladığı günden beri çok hayırlı işler yapmıştır. Kendisine şahsım ve tüm din görevlileri adına çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Müftülük Personeli adına konuşan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, “İl Müftümüz Hasan Başoğlu mesai mefhumu gözetmeden dolu dolu bir görev ifa etti. Müftü Hocamız özellikle Kur’an kursları açısından Bayburt’a çok önemli eserler kazandırdı. Hocamızın azmine ve çalışmalarına çok yakından şahit oldum. Hiçbir zaman mesai mefhumu gözetmedi. Hocamızın bu azmi ve kararlılığı Bayburt’a çok önemli eserler kazandırdı. Eskiden çocuklarımız hafızlık yapmak için Bayburt’tan çevre illere giderlerdi. Şimdi ise çevre illerden Bayburt’a öğrenci gelmeye başladı. Yaptığı bu hizmetlerden dolayı hocamızdan Allah razı olsun. Yeni görev yerinde rabbim kendisine muvaffakiyetler nasip eylesin" sözlerini kullandı.

Teşekkür ve temennileri kabul eden Müftü Başoğlu, "Bizlere güzel şehrimiz Bayburt ve Bayburt’un çok kıymetli halkına hizmet etme şerefi veren, sizin gibi güzide dostları tanıma imkanı veren rabbime şükürler olsun. Birlikte görev yaptığımız sürece irşat, inşaat ve her türlü çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan her bir personelimize çok teşekkür ediyorum. Bayburt’un yardımsever halkının katkılarıyla yeni Kur’an kursları inşa ettik. Eski kurslarımızı baştan sona onardık. Kıymetli Bayburt halkı bu konuda bizlere çok yardımcı oldu. Buradan Tüm Bayburtlulara selam olsun. Bu vesileyle tüm Bayburt halkına ve tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayatta olanlara sağlık, afiyet ve hayırlı uzun ömürler versin. Ahirette irtihal edenlere rahmet eylesin. Bu organizasyonu düzenleyen Din Görevlileri Derneği Başkanı Engin Yazıcıoğlu, İlhan Kelleci, Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Şahset Saka, Din Bir-Sen Başkanı Mustafa Polat’a ve bu davete icabet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışma ve gayretlerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere karşı bir kusurumuz olduysa haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benim hakkım sizlere helal olsun" dedi.

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, Müftüoğlu’na yeni görev yerinde başarılar dileyerek, “Bizim iki çeşit ordumuz vardır. Bunlardan biri Leşker-i gaza (cephede savaşan asker) biride Leşker-i dua (dua ordusu) sizler din görevlileri olarak dua ordusu görevini yapıyorsunuz. Müftü hocam Bayburt’a çok değerli hizmetler yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde kendisine başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ise Başoğlu’nu tanımaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bayburt’a yeni atanmam dolayısıyla Müftü Beyle çok kısa bir süre çalışmamız oldu. Bu kısa sürede başarılı çalışmalarını gördük. Kendisiyle tanışma imkanı bulduğum için mutluluk duyuyorum. Müftü hocamıza yaptığı işler adına çok teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.