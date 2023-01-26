Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, mübarek Üç Aylar ve Regaib Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, mübarek Üç Aylar ve Regaib Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Müftü Aşık, mesajında; “Her yıl manevi bir zaman dilimi olan ve ramazan bayramıyla sona eren üç aylar, Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır. Ramazan ayına yaklaştığımızın habercisi olan ve Üç aylar Recep ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başladı. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecektir. Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili, 17 Şubat Cuma günü ve Şaban ayının o beşinci günü Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilerek Ramazan ayının manevi havası yakından hissedilecektir. Allah Resulü’nün ‘Allah’ım bizlere Recep ve Şaban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır’ duasına mazhar olabilmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Regaib; ‘Elde edilmek istenen büyük armağan, kendisine rağbet edilen’ anlamına gelmektedir. Bu gece, inananların kurtuluşa ermesi, manevi sakinliğe ulaşması için bir başlangıçtır. Zira bu zaman diliminde kulluk çok daha bir coşku ve şuurla yaşanır. Allah’ın varlığı ve üzerimizdeki lütuf, izzet ve ikramı daha derinden hissedilir. Regaib Gecesi, Allah Rasulü’nün, ‘Beş gece var ki; o gecelerde yapılan dualar geri dönmez’ diye bizlere adeta bir lütuf olarak ikram ettiği gecelerin de başlangıcıdır. Susuzluktan çoraklaşmış, adeta kurumuş topraklar için yağmur ne ise; ibadetsizlikten pusulasını şaşırmış, kasvete bürünmüş, pas tutmuş kalpler için de bu gece öyledir. Akıllı ve uyanık Müslüman, salgın döneminin maddi ve manevi tahribatının ve manevi yozlaşmasının, ruhumuzda oluşturduğu derin kaygı ve korkuları bertaraf etmesi adına bu ay ve geceleri ganimete dönüştürmeli, Rabbimize sığınmalı, dünyanın faniliği hakikatini, daldığı dünya meşgalesinden sıyrılarak hatırlamalı, tam bir teslimiyet göstererek kulluğunun gereklerini yerine getirme cihetine gitmelidir. Nice tanıdık dost ve insanımızı bu salgında ebedi aleme yolcu ettiğimizi, kaçınılmaz hakikatin bize de bir gün geleceğini, bunun her faninin akıbeti olduğunu unutmamalı ve ebedi aleme hazırlık için Üç Aylar ve tüm zamanları en iyi şekilde değerlendirmelidir. Bu gecenin Denizli’miz, ülkemiz ve bütün İslam aleminin her türlü salgından kurtulmasına ve sıkıntılarımızın giderilmesine vesile olmasını, Ensar vasfı taşıyan milletimizin, ülkemiz içinde ve sınırlarımızda çadır şehirlerde yaşayan muhacirlere kol kanat gerebilmesini, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşliğimizin daha güçlü olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.