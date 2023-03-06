Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Berat Kandilinde yapılacak dualarda depremzedeler de depremde hayatını kaybedenlere de yer verilmesini tavsiye etti.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Berat Kandilinde yapılacak dualarda depremzedeler de depremde hayatını kaybedenlere de yer verilmesini tavsiye etti.

Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Müftü Aşık, “Hz. Peygamberin önemine atfen buyurduğu hadis-i şeriflerde Allah’ü Teala’nın af ve mağfiretinin had safhaya ulaşacağı bir gece olduğunu haber verdiği Berat Gecesine adını veren berat; suç, ceza ve hastalıktan kurtulma manalarına gelir. Hz. Peygamberin çokça ibadet edilmesini tavsiye ettiği bu gecede beni Kelb kabilesinin koyunlarının sırtlarındaki tüyler sayısınca müminin af edileceğini beyanla kesretten kinaye isteyen herkesin affedileceğini ifade ettiği Berat Gecesi, inşallah iyi değerlendiren kullar için çok önemli bir fırsat olup, manevi manada huzur ve gönül rahatlığına bizleri ulaştıracak ve bilerek, bilmeyerek işlediği günahların affına vesile olacaktır. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve ülkemizin 11 ilinde etkili olan deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın da hatırlanarak dualarımızda onlara da yer verilmesi, aziz şehit ve gazilerimize dua edilmesi bu gecede bizimde hayrımıza vesile olacaktır. Bu gece vesilesi ile Cenab-ı Hakk’tan her türlü felaketten ülkemizi ve milletimizi korumasını yine yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.