Milli Mücadele kahramanlarından Manisa eski Müftüsü Müftü Alim Efendi, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde Müftü Alim Efendi’nin ruhuna ithafen dualar edilirken, kabrine karanfil bırakıldı.

Milli Mücadele kahramanlarından Manisa eski Müftüsü Müftü Alim Efendi, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde Müftü Alim Efendi’nin ruhuna ithafen dualar edilirken, kabrine karanfil bırakıldı.

Kurtuluş Savaşı sırasında Manisa’nın savunulmasında ön sıralarda yer alan ve dönemin müftüsü olan Müftü Alim Efendi, ölüm yıl dönümünde Çatal mezarlığında bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, şube müdürleri ve Müftü Alim Efendi’nin akrabaları ile torunları katıldı. BESOT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Köroğlu, Müftü Alim Efendi’nin hayat hikayesi hakkında bilgiler vererek rahmetle andı. Konuşmaların ardından merhum Müftü Alim Efendi’nin ruhuna ithafen dualar okundu, kabrine karanfil bırakıldı.