Hisarcık ilçe Müftüsü Sebahattin Akyol, köylerdeki yatsı namazı buluşması programının ardından köy kahvehanelerinde dini sohbetler yapıyor.

Müftü Sebahattin Akyol, Hisarcık İlçe Müftülüğü olarak her hafta bir köyde yatsı namazı buluşması programı gerçekleştirdiklerini, akabinde ise köy kahvehanelerinde dini sohbetler yaptıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Güldüren köyünde İmam Halil Gökçe’nin teşvikleriyle kahvehanede toplanan köy halkına Müftü Sebahattin Akyol, Allaha iman ederek, ibadetleri yaparak ve güzel ahlak sahibi olarak hem dünya, hem de ahirette mutlu olunabileceğini anlattı. Program Kur’an tilavetinin ardından Filistin için edilen duanın ardından sona erdi.