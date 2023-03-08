Hisarcık İlçe Müftülüğü’nce Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen, ”Gelenekten geleceğe, Allah’ın emaneti kadınlara değer vermek” konulu konferansta konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ”Mutlu bir hayat için millet olarak kadınlarımıza ve kızlarımıza önem vermemiz gerekir “dedi.

Hisarcık İlçe Müftülüğü’nce Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen, ”Gelenekten geleceğe, Allah’ın emaneti kadınlara değer vermek” konulu konferansta konuşan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ”Mutlu bir hayat için millet olarak kadınlarımıza ve kızlarımıza önem vermemiz gerekir “dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Seydi Resul Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, kadınlar ve öğrenciler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İslam dininin kadına ne kadar çok önem verdiğini ayet ve hadislerle anlattı.

Müftü Akyol,” Özellikle diri diri gömülen kız çocukları Kur’an’ın emriyle yasaklanmış ve Peygamber Efendimiz üç kız yetiştirenin cennete gireceğini haber vermiştir. Kadınlara miras verilmezken, İslam dini miras hukukunu getirerek kadınlara mirastan pay ayırmıştır. Peygamber Efendimiz (SAV) kadınlar Allah’ın emanetidir hadis-i şerifinin gereği olarak kadınlara asla şiddet uygulanamayacağına ve devamlı iyilik yapılması gerektiği hususları üzerinde durmuştur. Bu nedenle daha mutlu bir hayat için millet olarak kadınlarımıza ve kızlarımıza önem vermemiz gerekir” dedi.

Konferanstan önce Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, bayanlara yemek ikramında bulundu ve gül hediye etti.