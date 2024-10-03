Diyarbakır’da haklarında müebbet ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ’kan gütme saikiyle adam’ ve ’çocuğun kasten öldürülmesi’ suçlarından 2018 yılından itibaren aranan, haklarında müebbet ve 24’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y., F.Y. ve M.Z.Y. isimli şüpheliler Ergani ilçesi Kömürtaş Mahallesi’nde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.