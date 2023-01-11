‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan aranan firari şahıs Nevşehir’de yakalandı.

‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan aranan firari şahıs Nevşehir’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan “Müebbet” kesinleşmiş ceza ile yakalama kararı bulunan Y.B. isimli şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.B. tutuklandı