Bolu’nun Mudurnu ilçesinin en yaşlı berberi unvanına sahip 76 yaşındaki Ahmet Gündüz, yıllardır aynı yerinde aynı müşterileriyle berberliğine devam ediyor. Gündüz, “Bu mesleği öğrenmek için çaba sarf ettik. 68 yıldır severek isteyerek berberlik mesleğimi devam ettirdim. Daha öncesinde mesleğim çok zordu şimdi teknoloji çıkınca ise kolaylaştı” dedi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinin en yaşlı berberi unvanına sahip 76 yaşındaki Ahmet Gündüz, yıllardır aynı yerinde aynı müşterileriyle berberliğine devam ediyor. Gündüz, “Bu mesleği öğrenmek için çaba sarf ettik. 68 yıldır severek isteyerek berberlik mesleğimi devam ettirdim. Daha öncesinde mesleğim çok zordu şimdi teknoloji çıkınca ise kolaylaştı” dedi.

Bolu’nun tarih kokan ilçesi Mudurnu’da 68 yıldır berberlik yapan berber Ahmet Gündüz, yıllara meydan okuyor. Meslekte çırak yetişmediğinden yakınan 76 yaşındaki Gündüz, mesleği öğrenmek için gelen kişilerin ilk sorularının para olduğunu söyledi. Ustasından mesleği nasıl öğrendiğini de aktaran ve Bolu’da Esnaf Odaları Başkanlığı’nca en yaşlı berber unvanına sahip olan Gündüz, eskiden daha zor olan mesleğin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha kolaylaştığını aktardı.

“Bu mesleği öğrenmek için çaba sarf ettik”

Berberliğe 8 yaşında verildiğini ifade eden Ahmet Gündüz, “8 yaşında boş gezmeyeyim diye berberlik çıraklığını verildim. 12 yaşında okuldan çıktıktan sonra esas çıraklığa girdik. Çıraklık 5-6 sene devam etti. Bu mesleği öğrenmek için ustamızdan çok sopa yedik ustamız döverdi. Eve gidip söyleyemezdik söyleseydik bir de evde döverlerdi. Bu mesleği öğrenmek için çaba sarf ettik. Ailem, ‘Eti senin kemiği benim’ diyerek beni ustama teslim etti. Zaman geçtikçe meslekte ilerlemeye başladım ustamın yolumu açmasıyla birlikte peştamal kuşandık tekrar kendi iş yerimi açtım. 5 metrekarelik bir dükkanım var. Burada yıllardır çalışıyorum” dedi.

“68 yıldır severek mesleğimi devam ettirdim”

Gündüz, “68 yıldır severek isteyerek berberlik mesleğimi devam ettirdim. Allah’ıma çok şükür mesleğim evvelden çok zordu şimdi teknoloji çıkınca kolaylaştı. Önceleri usturayla, el makinesi ile tıraş yapardık müşterileri rahatsız ederdi. Şimdi çok kolay, gençler çıraklık bile yapmadan usta berber oluyorlar ve 6 ayda berber dükkanı açıyorlar” diye konuştu.

“Müşterilerim 50 yaş üstü”

Yıllardır oluşmuş müşteri kitlesi olduğunu belirten Gündüz, “Benim müşterilerim 50 yaş üstü. Bana tıraş olmaya gençler gelmez, onlar yeni sistem tıraş yapanlara giderler. 39 sistem tıraş var 40’ıncısı şimdiki tıraşlar bu yeni sistem tıraşları. Ben şekilli tıraş pek yapmıyorum yeni nesil, ‘kenarları sıfırdan al diyorlar, yukarısını bırak’ diyorlar. Bende şekilli tıraş yapmıyorum. Benim müşterilerim 50 yaş üzeri bizim dönemimizde tıraş olanlar devamlı gelirler” şeklinde konuştu.

“Biz ustamızdan böyle gördük, böyle öğrendik”

Ahmet Gündüz, “Çocuğunu getiriyor bana aileler kapıdan soruyor ‘çırak yetiştirir misiniz?’ evet yetiştiririz önce ‘kaç para vereceksin’ diye soruyorlar. Yani biz burada bir şey verecek halimiz yok burada meslek öğrenecek. Önce parayı soruyorlar ustamızdan öyle gördük ki tıraşa gelirlerdi eskiden biz yemek yerken bile işi bırakır yemeğimizi bırakır vatandaşın işini görürdük. Biz ustamızdan böyle gördük, böyle öğrendik” ifadelerini kullandı.