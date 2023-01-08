Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 gündür etkili olan sis, ilçenin yüksek kesimlerinde ortaya çıkan manzarayla hayran bıraktı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 gündür etkili olan sis, ilçenin yüksek kesimlerinde ortaya çıkan manzarayla hayran bıraktı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü Mudurnu’da sis 2 gündür etkisini sürdürüyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis dolayısıyla ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Bazı noktalarda etkisini artıran sis, yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluşturdu. Sisin akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.