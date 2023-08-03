Bolu’nun Mudurnu ilçesinde trafik polisleri geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. 59 aracın denetlendiği uygulamada 1 araç trafikten men edildi, alkollü bir sürücünün ehliyetine el konuldu ve 3 araca 5 bin 966 TL cezai işlem uygulandı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 59 araç kontrol edildi. Yapılan denetim çerçevesinde 1 araç trafikten men edildi. Polis ekiplerinin alkolmetre ile ölçüm yaptığı esnada bir sürücüde alkol çıkması nedeniyle ehliyetine el konuldu. Ayrıca yapılan trafik kontrolünde 3 araca ise emniyet kemeri, sigorta ve muayene eksikliğinden dolayı toplam 5 bin 966 TL cezai işlem uygulandı.