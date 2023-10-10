Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda köylerde bulunan içme sularının kirlilik oranın yüksek olduğu ve bunun için önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı olağan meclis toplantısı TOKİ Konutları Atatürk Kültür Merkezi’nde Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu’nun başkanlığında, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılında yapılacak olan faaliyetlerin gündemine alınmak üzere muhtarlara form dağıtıldı. Formu alan muhtarlar, köylerindeki sorunlarını formun içerisine doldurdu. 2024 yılı KÖYDES programı çerçevesinde içme suyu öncelikli olmak üzere, muhtarların sorunları çözülmek üzere gündeme alınacak.

"Mudurnu sularındaki problem çözülecek"

Su konularında ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, “Biliyorsunuz, Bolu olarak geçtiğimiz yıl talihsiz bir olay yaşandı, içme suyundan kaynaklı. Bu noktada Sayın Valimiz içme suyu için su depolarında temizliği ve klorlanmayı sağlamak için azami gayret gösteriyorlar. Biz de bunu ilçe olarak bekliyoruz. Geçen ki toplantıda da baktığımız zaman kirlilik oranı, kullanılamaz raporlarına baktığımızda yüzde 88’lik bir oranda. İlçe olarak maalesef tüm köylerdeki kirlilik oranı, toplum sağlığı merkezinin ‘kullanmayın’ dediği en yüksek oran. Sayın valimiz içme suyuna çok önem veriyor. İlçede elimizden geldiğince su konularını çözmeye çalışacağız” dedi.

Köylerdeki klorlama cihazlarının bakımlarının yapılması konusunda muhtarlar uyarılarak bilgilendirildi.