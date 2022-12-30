Mudurnu’da yaklaşık 700 yıldır sürdürülen esnaf duası, Cuma namazı öncesi verilen salanın ardından yapılıyor. İlçe esnafının ve vatandaşların katılım sağladığı ahilik geleneği, 2022 yılının son cuma gününde gerçekleştirildi. Dua sonrasında vefat edenlerin hayrına duaya katılan vatandaşlara hayır ekmeği, lokum ve pilav ikram edildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır sürdürülen ahilik geleneği olan esnaf duası, Cuma namazının salasının ardından ilçe merkezinde bulunan orta çarşıda yapıldı. 2022 yılının son esnaf duası yoğun katılımla gerçekleşti.

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